بحضور محافظ المجاردة (ابن دلبوح).. فريق قادرون ينثرون الابداع في ليلة استثنائية مساء بشارع الفن

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ضمن فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي 1441 (شتانا غير ) رعى محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة فعالية “ذوي الهمم” التي أقامها وأشرف عليها فريق قادرون بالمحافظة مساء أمس الخميس بمسرح شارع الفن بالمجاردة , والتي تهدف إلى عرض قصص وتجارب وإنجازات ذوي الهمم ودمجهم مع المجتمع؛ حيث انطلق الاحتفال بمقدمه رائعه للاعلامي نايف الشقي الذي اشعل حماس الجمهور ثم تلى القران الكريم الشاب محمد الطالعي من ذوي الإعاقة البصرية؛ عقب ذلك قدم حسن علي الشهري كلمة ترحيبية باسم فريق قادرون في المحافظة رحب فيها بالضيوف وطرح فكرة هذا الاحتفال وكيف انطلقت وشكر للمحافظ دعمه لهذه الفعالية وتشريفه للحفل؛ ثم قدم فواز الدخيل أمين عام جمعية سواعد الإعاقة الحركية رئيس الأكاديمية العربية الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة الشخصية الأكثر تأثيراً بالمسؤولية المجتمعية من 100 شخصية.

ثم استعرضت شيلة للمنشد نايف الشقي عن الجنود المرابطين على الحدود وقد استثارت حماس الحضور ووقف الجميع وقفة حب لجنودنا البواسل؛ ثم قدمت مشاركة عن السلامة المرورية من واقع تجربة قدمها ماجد العتيبي معلم سابق ومصاب بإعاقة حركية ومحاضر بلجنة السلامة المرورية بأرامكو السعودية.

عقب قدم محمد الشريف ضابط سابق مدرب لمهارات الكرسي المتحرك مدرب دولي معتمد في الالهام والتحفيز عضو مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي قدم مشاركة بعنوان فنون التواصل الفعال؛ واختتمت المشاركات مع سعد الحربي الذي وجه رسائل للشباب عن فن القيادة .

وقد ترجم هذا الاحتفال بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية عبدالله مديني.

وتخلل الاحتفال مسابقات وتحديات وإبداعات مختلفة قدم من خلالها هدايا وجوائز على الحضور وقد قام محافظ المجاردة وبعض الحضور بتجربة الكرسي المتحرك؛ وشارك في التنظيم والاستقبال فريق تطوعي من شباب المحافظة.

وقبل الختام تم تكريم الضيوف المشاركين والجهات الحكومية الداعمة والمؤسسات الخيرية المشاركة واختتم الاحتفال بشيلة لذوي الهمم من كلمات وأداء الشاعر جراد الشهري والتقطت الصور التذكارية .