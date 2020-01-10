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مزارعوا البُن يستعدون لمهرجان البُن السابع بالداير

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“صحة الرياض” تدعو زوار مهرجان الابل الالتزام بأنظمة السلامة المرورية

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منطقة الرياض

محافظ المجاردة يتفقد مهرجان العسل ويكرم الفائزين في السحوبات اليومية

محافظ المجاردة يتفقد مهرجان العسل ويكرم الفائزين في السحوبات اليومية
http://almnatiq.net/?p=819501
المناطق - المجاردة

ضمن زياراته التفقدية لمواقع الفعاليات وسير عملها في مهرجان المجاردة “شتانا غير”.. قام محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح بزيارة لمهرجان العسل الثامن والتقى بالنحالين والمتسوقين واستمع  لانبطاعاتهم وارائهم عن المهرجان وقد صادفت زيارة سعادته فقرة السحوبات اليومية والتي يشرف عليها فرع وزارة الزراعة والبيئة والمياه بالمجاردة ومبادرة من النحالين في تقديم الهدايا لزوار المهرجان وقد شارك محافظ المجاردة الحضور السحوبات اليومية وكرم الفائزين.
الجدير بالذكر أن مهرجان العسل لازال يستقبل الزوار الكرام من بعد صلاة العصر يومياً وفقرة السحوبات اليومية مستمرة على كميات من العسل .

 

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