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مزارعوا البُن يستعدون لمهرجان البُن السابع بالداير

مزارعوا البُن يستعدون لمهرجان البُن السابع بالداير

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مزارعوا البُن يستعدون لمهرجان البُن السابع بالداير

مزارعوا البُن يستعدون لمهرجان البُن السابع بالداير
http://almnatiq.net/?p=819514
الداير بني مالك - فضه عطيف
بدأ مزارعون البُن في جبال بني مالك الداير شرق منطقة جازان  في جني  البُن من المدرجات الزراعية  أستعداداً للمشاركة بمهرجان البُن السابع بمحافظة الداير بني مالك والذي ينطلق أعتباراً من ( 30 / 01 / 2020 م ) ويقف خلف هذا المحصول الزراعي عدداً كبيراً من المزارعون الذين يبذلون جهوداً جباره في أنتاج هذا المحصول الزراعي الهام، فالقهوة العربية الأصيلة هي مشروب مُنبه يشرب ساخناً، ويتدرج لونها من الأصفر ( الأشقر ) إلى الأسود مروراً باللون البني، حسب درجة حمص حبوب القهوة، ويشتهر بها أهل الجزيرة العربية، والعراق، وبلاد الشام، ومصر، وتتميز بأنها مُرة وليس فيها سكر بتاتاً وهي مدرجة ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة لعام ( 2015م ) وقد أنتشرت في مختلف بلدان العالم في أوروبا، وفي الشرق الأوسط، وفي تركيا وبريطانيا، وأصبحت جزءاً من التقاليد الراسخة عند العرب في إكرام الضيف.

حيث بدأت اللجان المشرفة على المهرجان الأستعدادات المُبكرة في تنظيم هذا المهرجان، ويترقب إنطلاق هذا المهرجان العديد من القنوات التلفزيونية والصحف الإخبارية والعديد من الإعلاميون لتغطية هذا الحدث الهام بتشريف ورعاية من صاحب التنمية الشاملة بمنطقة جازان صاحب السمو الملكي الامير : محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود – أمير منطقة جازان، كون هذا المهرجان هو الأبرز في القطاع الجبلي، وينتظره محبي ومتذوقي القهوة العربية كل عام.

وقال المتحدث الرسمي لمزارعي البُن الأستاذ : ياسر بن محمد الحبسي المالكي إن شجرة البُن تجد الأهتمام والرعاية الكاملة من قبل المزارعين لأنتاج البُن حسب المواصفات والمعايير العالمية،  كما يبذلون جهوداً كبيرة في أنتاج هذا المحصول الزراعي الهام طوال العام رغم الإمكانيات البسيطة، وقال أيضاً نحنُ نتطلع مستقبلاً في زيادة الأنتاج سنوياً للوصول للعالمية مطالباً كل الجهات ذات العلاقة في دعم المُزارع بكل الخدمات المتوفرة لتطوير وزيادة هذا المنتوج الأقتصادي العالمي ضمن رؤية المملكة (2030).

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