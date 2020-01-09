مزارعوا البُن يستعدون لمهرجان البُن السابع بالداير

حيث بدأت اللجان المشرفة على المهرجان الأستعدادات المُبكرة في تنظيم هذا المهرجان، ويترقب إنطلاق هذا المهرجان العديد من القنوات التلفزيونية والصحف الإخبارية والعديد من الإعلاميون لتغطية هذا الحدث الهام بتشريف ورعاية من صاحب التنمية الشاملة بمنطقة جازان صاحب السمو الملكي الامير : محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود – أمير منطقة جازان، كون هذا المهرجان هو الأبرز في القطاع الجبلي، وينتظره محبي ومتذوقي القهوة العربية كل عام.
وقال المتحدث الرسمي لمزارعي البُن الأستاذ : ياسر بن محمد الحبسي المالكي إن شجرة البُن تجد الأهتمام والرعاية الكاملة من قبل المزارعين لأنتاج البُن حسب المواصفات والمعايير العالمية، كما يبذلون جهوداً كبيرة في أنتاج هذا المحصول الزراعي الهام طوال العام رغم الإمكانيات البسيطة، وقال أيضاً نحنُ نتطلع مستقبلاً في زيادة الأنتاج سنوياً للوصول للعالمية مطالباً كل الجهات ذات العلاقة في دعم المُزارع بكل الخدمات المتوفرة لتطوير وزيادة هذا المنتوج الأقتصادي العالمي ضمن رؤية المملكة (2030).
التعليقات (٠) اضف تعليق