واشنطن : بقاء قواتنا في العراق “غير قابل للنقاش”

المناطق - وكالات

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، إن أي وفد سترسله الولايات المتحدة إلى العراق لن يناقش سحب القوات الأميركية، مضيفة أن وجود القوات هناك “مناسب”.

وقالت مورغان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة في بيان “غير أن هناك حاجة إلى حوار بين الحكومتين الأميركية والعراقية ليس فقط بخصوص الأمن وإنما حول شراكتنا المالية والاقتصادية والدبلوماسية”.

كان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدى طلب في وقت سابق، الجمعة، من وزير الخارجية الأميركي، إرسال وفد إلى العراق مكلف بصياغة آلية لسحب القوات الأميركية من العراق، وفقا لبيان صدر عن مكتبه.

وأفاد البيان أن الطلب جاء في اتصال هاتفي بين عبد المهدي ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء الخميس. وقال إن بومبيو اتصل برئيس الوزراء العراقي.

وقال رئيس الوزراء إن العراق يرفض كل الانتهاكات ضد سيادته بما في ذلك الهجمات التي تقوم بها قوات إيرانية ضد القوات الأميركية في العراق، وكذلك الانتهاكات الأميركية للمجال الجوي العراقي في الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل جنرال إيرانى بارز الأسبوع الماضي.

كما طلب عبد المهدي من بومبيو “إرسال مندوبين إلى العراق لإعداد آلية لتنفيذ قرار البرلمان بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق”.

وأضاف أن القوات الأميركية دخلت العراق، وأن طائرات غير مأهولة حلقت في مجالها الجوي بدون إذن من السلطات العراقية، وكان هذا انتهاكًا للاتفاقيات الثنائية.

يذكر أن المشرعين العراقيين وافقوا على قرار غير ملزم بإخراج القوات الأميركية عقب الهجوم الذى أدى إلى مقتل القائد الايراني البارز قاسم سليماني والقيادي البارز بميليشيا عراقية أبو مهدي المهندس يوم الجمعة الماضي.