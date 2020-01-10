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بعثة المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تغادر إلى العاصمة الإسبانية مدريد لإقامة معسكر إعدادي لنهائيات كأس آسيا

بعثة المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تغادر إلى العاصمة الإسبانية مدريد لإقامة معسكر إعدادي لنهائيات كأس آسيا
http://almnatiq.net/?p=819531
المناطق _ الرياض

تغادر غدًا, السبت بعثة المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات إلى العاصمة الإسبانية مدريد لإقامة معسكر إعدادي يستمر حتى 28 من يناير الجاري، ويمثل المعسكر المرحلة الثانية من البرنامج الفني لنهائيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات في شهر فبراير المقبل بتركمانستان.
وأعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، الإسباني لويس فونسيكا قائمة اللاعبين المنضمين إلى المعسكر وعددهم 19 لاعبًا على النحو التالي:
عبدالله كردي، وعبدالله الشمري، وأسعد السعد، ونواف آل عروان، وفيصل السلطان، ومحمد الخماس، وسلطان الدحيم، وإبراهيم العسيري، وعمر الدبل، ومنصور الزهراني، وجوهر آل جماح، ومحسن فقيهي، وناصر الحارثي، ومعاذ العسيري، وفهد الرديني، وعبدالله الدوسري، وعبدالإله العتيبي، وشادي الرزقي ونايف القصيبي.
يذكر أن أخضر الصالات يحل في المجموعة الرابعة بمنافسات كأس أمم آسيا بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.

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