سمو نائب أمير منطقة حائل يقدم العزاء لأسرة الرشيد

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل, العزاء والمواساة لكل من عبدالعزيز بن إبراهيم الرشيد وصالح بن إبراهيم الرشيد وإخوتهم ومحمد بن ناصر الرشيد في وفاة فقيد الأسرة الدكتور رشيد بن إبراهيم الرشيد الليلى -رحمه الله-, وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بمنزل معالي الدكتور ناصر الرشيد بمدينة حائل.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان .

فيما أعربت أسرة الرشيد الليلى عن شكرها لسمو نائب أمير حائل على تعازيه ومواساته, سائلين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.