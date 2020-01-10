الأمم المتحدة تدين الهجوم على معسكر في شمال مالي وإصابة عدد من قوات حفظ السلام

المناطق _ وكالات

أدانت الأمم المتحدة بشدة الهجوم بالصواريخ وقذائف الهاون الذي استهدف معسكراً يضم قوات حفظ السلام وقوات دولية ومالية في كيدال بشمال مالي يوم الخميس.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن شركاء بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) أفادو باستهداف معسكر تيساليت في كيدال الذي يضم قوات حفظ السلام وقوات دولية ومالية.

وأبان دوجاريك أن التقارير الأولية تفيد بإصابة 18 من حفظة السلام من تشاد بجراح، ستة منهم إصابتهم خطيرة، متمنيا لهم الشفاء العاجل.