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“البيئة” تطلق حملة إرشادية بمدينة السيح الثلاثاء القادم

“البيئة” تطلق حملة إرشادية بمدينة السيح الثلاثاء القادم
http://almnatiq.net/?p=819543
المناطق _ السيح

تنطلق بمدينة السيح الثلاثاء القادم, فعاليات المخيم الإرشادي، الذي يقيمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج بعنوان “عندك خبر”, وذلك في مقر المخيم بحي البرج في مدينة السيح.
ويهدف المخيم الذي يستمر يومين إلى التعريف ببرامج مكتب الوزارة وأبرز خدماته المتركزة حول خدمات الصحة النباتية، وخدمات الزراعة العضوية ، وبرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء ، وبرنامج إيقاف زراعة الأعلاف ، وبرامج إدارة البيئة ، وبرامج إدارة المياه ، وبرامج إدارة الثروة الحيوانية.
ويأتي المخيم الإرشادي ضمن سلسلة البرامج التوعوية والإرشادية التي يقيمها المكتب ، وتستهدف عموم المزارعين والمشروعات الزراعية والحيوانية المتخصصة ، وتقديم مختلف الخدمات الإرشادية لهم وتوعيتهم بالأساليب الحديثة والمبتكرة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية على أسس علمية حديثة ، في سبيل إنتاج غذاء صحي وآمن.

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