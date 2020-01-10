وزير الخارجية الأمريكي يبدي استعداد بلاده مساعدة أوكرانيا في التحقيق بحادثة الطائرة

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن تعازيه في ضحايا تحطم طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية.

وأكد بومبيو خلال الاتصال، استعداد بلاده في دعم الحكومة الأوكرانية في التحقيق الجاري، مؤكدًا من جديد دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وحرصها على تعزيز الشراكة الإستراتيجية طويلة الأجل بين البلدين.