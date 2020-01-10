التعادل الإيجابي بين النصر والاتحاد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

المناطق _ الرياض

خيم التعادل الإيجابي على لقاء النصر والاتحاد بنتيجة 1 – 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي يحتضنها ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وسجل للنصر اللاعب بيتروس في الدقيقة 47 فيما سجل هدف الاتحاد اللاعب رومارينيو في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة 30 في المركز الأول كما يرتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 14 في المركز الثالث عشر.

الهدف الأول للنصر عن طريق "بيتروس" بصوت بلال علام#النصر_الاتحاد pic.twitter.com/cePTH3hwEW — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 10, 2020