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الهلال الأحمر بتبوك ينهي مشاركته في رالي “دكار 2020” بنجاح وتميّز

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الهلال الأحمر بتبوك ينهي مشاركته في رالي “دكار 2020” بنجاح وتميّز

الهلال الأحمر بتبوك ينهي مشاركته في رالي “دكار 2020” بنجاح وتميّز
http://almnatiq.net/?p=819582

انهت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك مشاركتها في فعاليات سباق رالي “داكار 2020” لمرحلتة الثانية في الـ 6 من يناير الجاري، بتميز لافت لفرقه الإسعافية، والذي إستمر مدة أربع أيام في منطقة تبوك، حيث تم نشر 16 فرقة إسعافية مكونة من 32 مسعف و 8 من القيادات الميدانية على أمتداد مسار السباق ونقاط التجمع والبداية والنهاية للمتسابقين والمشاركين في السباق.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة نبيل العنزي أن السباق انطلق في يومه الأول من محافظة الوجة إلى نيوم، وسط جاهزية وتمركز لـ 4 فرق إسعافية، مكونة من 8 مسعفين وقائدين ميدانيين، في حين قدمت 5 فرق إسعافية مكونة من 10 مسعفين وقائدين ميدانيين الخدمة الطبية في اليوم الثاني الذي بدأ فيه السباق من منطقة نيوم.
وتابع العنزي حديثه عن جهود الهيئة المبذولة خلال مشاركتها في هذا الحدث الرياضي العالمي قائلاً: “في اليوم الثالث من عمر السباق، تابعت الهيئة الاضطلاع بمهامها الطبية عبر 5 فرق إسعافية مكونة من 10 مسعفين وقائدين ميدانيين، وهو الأمر الذي داومت عليه الهيئة في اليوم الرابع الذي انطلق فيه السباق من العلا بإتجاه حائل مروراً بمحافظات الجهراء وتيماء، من خلال تكليف فرقتين إسعافية لتأمين الخدمة الطبية اللازمة للمشاركين والمتسابقين في الرالي”، موكداً أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الهيئة المبذولة من خلال التغطية الإسعافية والطبية لجميع الفعاليات والمشاركات التي تقام بالمنطقة، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جهات حكومية وخدمية مشاركة.

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