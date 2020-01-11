مدني تبوك يطبق خطة الثلوج

تبوك _ فايز السميري

طبقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك خطه مواجهه مخاطر تساقط الثلوج وذلك من خلال نشر الفرق الميدانية ودوريات السلامة بالإضافة الى المعدات الثقيلة في عدد من المناطق والمراكز التي تساقطت عليها الثلوج التابعة لمحافظة حقل وهي علقان والظهر وجبل اللوز .

من جهته ذكر المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أنه بمتابعة ميدانيه مباشرة من قبل مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس احمد بن محمد الشهراني والذي وجه بدعم الموقف بقوة بشرية وآلية من الادارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك وقوة الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني لتكون مساندة لإدارة الدفاع المدني بمحافظة حقل ومتابعة اعمالها ومهامها في المناطق الحرجه والتأكد من سلامة المتنزهين والزوار والذين توافدوا منذ الساعات الأولى خلال تساقط الثلوج.

كما شاركت عدد من الفرق التطوعية في اعمال الدفاع المدني في تنفيذ الخطة وذلك بالتنسيق مع ادارة الحماية المدنية بمديرية المنطقة وتحديد مهمامهم حسب الخطة المعدة مسبقاً لمثل هذه الحالات .

ولله الحمد لم تسجل لدينا اي حوادث تذكر عدا مباشرة بعض حالات الاحتجاز داخل الثلوج تم التعامل معها مباشرةً من قبل دوريات السلامة والفرق التطوعية المشاركة.

ممنين للجميع السلامة الدائمة .