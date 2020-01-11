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إعلان نتائج جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه)

إعلان نتائج جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه)
http://almnatiq.net/?p=819605
المناطق _ الرياض

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليًا في الصياهد، مساء اليوم، عن أسماء الفائزين في جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لألوان (الصفر – الوضح – الشقح – الشعل – الحمر – المجاهيم).
وجاء إعلان النتائج للمسابقة التي انطلقت في 17 ديسمبر الماضي، بعد ظهور نتائج الـDNA التي خضعت لها جميع الفحول المشاركة، وأسفرت عن وجود أربع فحول غير مطابقة، اثنين منها في لون الشعل وحالة في الوضح ومثلها في المجاهيم.
وجاءت نتائج الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لون الصفر كالتالي :
1- دبيان معيض دبيان السبيعي
2- سلطان محمد علي السبيعي
3- زعل فهيد رفاعي الديحاني
4- ضيف الله حجيلان المطيري
5- بخيت مانع دغبج الشكره
– نتائج الفائزين لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لون الشقح
1- عمير فهد شنار القحطاني
2- عبدالله دلمخ الحضيني السبيعي
3- مناحي سعود محمد القحطاني
4- ذعار مناحي مبارك الدوسري
5- فيصل محيميد خصيوي العتيبي
– نتائج الفائزين لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لون الشعل كالتالي :
1- بندر صحن غنيم بن شويه
2- الكويتي عبدالله علي الخنفور الرشيدي
3- الكويتي محمد فالح ابن شالح العجمي
4- الكويتي علوش نحيان فهيد العجمي
5- نايف عبدالله فرج العتيبي
– نتائج الفائزين لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لون الحمر كالتالي :
1- سمير زهيان فهد المطيري
2- فهد مفرع عشق الجيطاء
3- رجاء محسن رابح المطيري
4- مسفر محمد شنين الودعاني
5- محمد عبدالله نياف بن عون
– نتائج الفائزين لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لون المجاهيم
1- بادي بداح عواد الدوسري
2- محمد عبدالله الفصام الدوسري
3- محمد شعف وقيان الدوسري
4- الأماراتي عبيد محمد عبيد العامري
5- سالم هادي مسعود المري
– نتائج الفائزين لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لون الوضح كالتالي :
1- مبخوت هذال نزهان الدوسري
2- خالد صالح عبدالعزيز الراجحي
3- عبود هريسان ناصر المقاطي
4- سالم عبدالله مطر البقمي
5- طاحوس فالح دغيم المسعري

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