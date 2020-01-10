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50 ألف زائر ل “موسم حائل” في أسبوعه الأول

50 ألف زائر ل “موسم حائل” في أسبوعه الأول
http://almnatiq.net/?p=819609
المناطق_حائل

تجاوز عدد زوار موسم حائل 2019م الـ 50 ألف زائر في أسبوعه الأول فيما تشهد فعالياته التي تتجاوز 40 فعالية متنوعة إقبالاً كبيراً من الزوار من داخل المنطقة وخارجها

واستمتع الزوار بما قدم في فعاليات مهرجان نبض حائل المقام في متنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن من خلال خمس مواقع شملت المطاعم الشهيرة والمقاهي ومحلات بيع القهوة والأكشاك, إلى جانب معرض الفنون والحِرف والألعاب الإلكترونية، وألعاب الأطفال الرقمية فيما يشهد المسرح المفتوح عدداً من العروض البهلوانية والعروض الموسيقية المتنوعة والكثير من الفعاليات الممتعة والمختلفة والمتجددة بشكل أسبوعي، وتشمل فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة

وعاش زوار موسم حائل 2019 في قصر القشلة الأثري لحظات جميلة مع أكثر من 14 فعالية منها المسرح الرئيس وموقع بيع المأكولات الشعبية التي يشارك فيها أكثر من 50 أسرة منتجة تعرض إلى جانب ذلك منتجاتها الحرفية والمشغولات اليدوية, إضافة إلى أركان صناعة الفخار، والملابس التراثية، والتصوير والرسم على الرمل، والعروض الضوئية، وركن لعرض الصور المتنوعة من طبيعة وتراث حائل

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