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مدرب الاتحاد سعيد بالتعادل

مدرب الاتحاد سعيد بالتعادل
http://almnatiq.net/?p=819610
المناطق_الرياض

أكد المدرب الهولندي هينيك تين كات، المدير الفني لنادي الاتحاد، على سعادته بالتعادل أمام النصر الجمعة بالجولة الـ14 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وتحدث تين كات بعد المباراة قائلًا: أنا راضٍ عن الأداء وسعيد بالتعادل، النصر كان الأفضل في الشوط الثاني والاتحاد كان أفضل بالشوط الأول، ولكن أتمنى أن تكون هذه المباراة بداية انطلاقة حقيقية للفريق الاتحادي

وحاول نادي الاتحاد على فترات تهديد مرمى النصر ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر بالتعادل السلبي

وقدم جماهير العالمي هدية للاعب المغربي نور الدين أمرابط خلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر، وذلك بعد الهتاف له في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول تكريمًا وتشجيعًا له

وفي الشوط الثاني من مباراة النصر والاتحاد، نجح نجم الوسط البرازيلي بيتروس في إحراز الهدف الأول للنصر في الدقيقة السابعة والأربعين بضربة رأسية بعد عرضية متقنة من المغربي نور الدين أمرابط

ولم يستمر تقدم النصر طويلًا، حيث رد اللاعب البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد بهدف التعادل للعميد من ضربة رأسية أيضًا بعد صناعة الهدف من الأرجنتيني ليوناردو غيل في الدقيقة الخمسين

وبعد نهاية مباراة الاتحاد والنصر، أصبح رصيد النصر 30 نقطة بالمركز الأول، بينما أصبح رصيد الاتحاد 14 نقطة بالمركز الـ13

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