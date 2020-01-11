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إيران تسارع بإزالة حطام الطائرة المنكوبة والأدلة قبل وصول المحققين الأوكرانيين !

إيران تسارع بإزالة حطام الطائرة المنكوبة والأدلة قبل وصول المحققين الأوكرانيين !
http://almnatiq.net/?p=819611
المناطق_وكالات

جرفت إيران موقع تحطم طائرة الركاب الأوكرانية التي سقطت قبل يومين ، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث تستر بعد أن أنكرت طهران اليوم ما وصفته بـ “كذبة كبيرة” من الغرب بأن الصواريخ الإيرانية أسقطت الطائرة.

قبل وصول المحققين الأوكرانيين

وأظهرت صوراً نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية ، الجرافات وهي تزيل حطام طائرة بوينج 737 من موقع الكارثة بالقرب من طهران قبل وصول المحققين الأوكرانيين .

وقالت إيران في وقت سابق اليوم إنها سوف “تفتح” الصناديق السوداء للطائرة لكنها أشارت إلى أنها لن تسمح للحكومة الأمريكية بتحليل محتوياتها.

وتعتقد واشنطن وحلفاؤها أن الطائرة أسقطها صاروخان إيرانيان تم إطلاقهما واكتشافهما بواسطة الأقمار الصناعية بعد دقائق فقط من إقلاع الطائرة.

انفجرت في الجو

وأظهرت اللقطات التي تم نشرها الليلة الماضية طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية وهي تنفجر في الجو بعد استهدافها .

ووفقاً للصحيفة البريطانية ، يرجح أن تكون القوات الإيرانية قد أخطأت في فهم طائرة الركاب واعتبرتها طائرة عسكرية ، وذلك خلال إطلاقه صواريخ على القواعد الأمريكية في العراق.

وأشار كل من جاستن ترودو ودونالد ترامب وبوريس جونسون جميعهم بإصبعهم إلى إيران ، وأنها قد استهدفت الطائرة بأحد صواريخها.

أدلة قيمة

وشوهدت الجرافات في موقع التحطم بعد ساعات قليلة من سقوط الطائرة ، ويخشى أن تكون الأدلة القيمة قد تعرضت للتلف أو فقدت.

وتقول أوكرانيا إن محققيها حصلوا على إذن للبحث عن شظايا الصواريخ ، لكنهم لم يكونوا في مكان قريب قبل إزالة الحطام.

ويهتم المحققون الأوكرانيون أيضًا بالصورة التي تم نشرها مساء الأربعاء وتظهر بقايا متفحمة من صاروخ ، لكن لم يتم التحقق منها بعد.

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