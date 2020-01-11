فهد الشهراني يشعل حماس الجمهور بمسرح شارع الفن في مهرجان المجاردة

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ضمن فعاليات مهرجان المجاردة “شتانا غير”.. أقيمت مساء أمس الجمعة أمسية للشاعر فهد الشهراني وأدارها أحمد معيض الشهري وقد شهدت الأمسية حضوراً جماهيرياً كبيراً؛ وأقيمت على هامش الأمسية مسابقة الشعر النبطي والتي سبق أن أعلنت عنها اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالتعاون مع اللجنة الثقافية بمحافظة المجاردة والتي تهدف لإتاحة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم الشعرية من خلال المشاركة في هذه المسابقة وقد شارك فيها عدد من الشعراء الشباب؛ ووصل إلى المرحلة النهائية أربعة شعراء وهم: علي محمد ال مبيت الشهري؛ محبوب فهيد القرني؛ عبد القادر علي الشهري؛ عبد الرحيم سالم الشهري؛ وقد قيّم ضيف الأمسية الشاعر فهد الشهراني مشاركات المتسابقين؛ حيث حصل على المركز الأول الشاعر علي آل مبيت الشهري.

وفي ختام الأمسية تم تكريم الفائزين كما تم تقديم درع تذكاري لضيف الامسية بهذه المناسبة .

من جانبها وجهت اللجنة المنظمة الدعوة لأهالي وزوار المجاردة لحضور مهرجان العرضة الجنوبية مساء اليوم السبت والمقام بمسرح قرية ربوع بلادي بعد صلاة العشاء حيث سيقدم لون المدقال والعرضة الشعبية بمشاركة نخية من شعراء العرضة .