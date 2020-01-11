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غداً.. خالد الفيصل يدشن الحديقة الثقافية على واجهة جدة البحرية

غداً.. خالد الفيصل يدشن الحديقة الثقافية على واجهة جدة البحرية
http://almnatiq.net/?p=819614
المناطق_مكة

يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل غدا الأحد الحديقة الثقافية على واجهة جدة البحرية والتي يتخللها تنفيذ أكثر من 51 فعالية.
وبحسب أمانة ملتقى مكة الثقافي فإن الجهات المشاركة في الحديقة الثقافية في دورتها الثالثة 14 جهة, مشيرة إلى أنه تم خلال الاجتماع التحضيري الاتفاق على تنفيذ أكثر من 51 فعالية.
وأضافت أن فعاليات الحديقة لهذا العام ستكون متنوعة تناسب زوار الحديقة حيث تنوعت الفعاليات بين فعاليات موجهة للأطفال وفعاليات موجهة لكل الأعمار في المنطقة المفتوحة وفي مسرح الحديقة، منوهة إلى أنه من ضمن الفعاليات المزمع تنفيذها “قبة اللغة العربية، فصحاء بالتقنية, موشحات أندلسية، أمسيات شعرية, مسرحيات، معرض صور, مراسم حرة, تعليم الخط العربي, مقطوعات موسيقية, مساجلات شعرية, مسابقات يومية, مقهى الثقافة, اطلاق شخصيتي الرسوم المتحركة “فصيح وفصيحة”, مسرح العرائس, أمسيات قصصية, المكتبة المتنقلة “عربات الكتب”، توزيع كتب ومجلات, أوبريتات” وغيرها من الفعاليات الجاذبة والمتنوعة والتي تصب جميعها في إسعاد زوار الحديقة الثقافية وزيادة مخزونهم الثقافي كونها فعاليات تعنى باللغة العربية الفصحى وتعزز موضوع الملتقى للعام الحالي “كيف نكون قدوة بلغة القرآن”؟.
وأوضح المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور محمد المسعودي أن الحديقة الثقافية إحدى مبادرات أمانة جدة في ملتقى مكة الثقافي وهي الراعي الرسمي لها، وتقع على مساحة تقدر بـ42 ألف متر مربع في واجهة جدة البحرية وتحظى بمشاركة 14 جهة والمتمثلة في “ملتقى مكة الثقافي، أمانة جدة، تعليم جدة, جامعة جدة, جامعة الملك عبدالعزيز, جامعة الطائف, أكاديمية الشعر العربي, تعليم الطائف, شركة الكهرباء, جمعية الثقافة والفنون بجدة, تعليم مكة, نادي جدة الأدبي, رئاسة الحرمين، فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”, لافتًا إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لجميع شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة بلغة القرآن الكريم.
وتستمر مدة أسبوعين.

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