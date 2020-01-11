“فلكية جدة”: مساء الجمعة أول خسوف للقمر هذا العام بالمملكة

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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إنه تم مساء أمس الجمعة 10 يناير 2020 رصد خسوف شبه ظل للقمر بسماء السعودية؛ إذ وقع 90 % من قرص القمر داخل منطقة شبه ظل الأرض عند ذروة الخسوف العظمى عند الساعة الـ10:10 مساء (7:10 مساء بتوقيت غرينتش)، ولوحظت عتمة في الطرف الجنوبي من القمر في ذلك الوقت، وهو أول خسوف هذه السنة.

وأضاف المهندس أبو زاهرة بأنه بشكل عام لكي يحدث الخسوف يجب أن يعبر القمر البدر نقاطًا، ويلتقي مداره مع مدار الأرض، بما يسمى (العقدة الصاعدة أو العقدة الهابطة). وفي هذا الأسبوع عبر القمر العقدة الصاعدة قبل نحو 20 ساعة من حدوث خسوف الجمعة.

وأشار أبو زاهرة إلى أن عدم حدوث الخسوف شهريًّا يعود إلى أن مدار القمر حول الأرض مائل بنحو 5 درجات على مدار الأرض حول الشمس؛ ما يعني أن القمر يقضي معظم الوقت إما أعلى أو أسفل مستوى مدار الأرض حول الشمس؛ إذ ظِل الأرض يكون على المستوى نفسه؛ لذلك لا يحدث خسوف شهريًّا.

وختم: وعلى عكس كسوف الشمس، تمت متابعة خسوف القمر بالعين المجردة والمناظير أو التلسكوب بشكل آمن تمامًا بدون الحاجة لأي نوع من الحماية للعين.