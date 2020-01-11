أول تعليق من رئيس وزراء كندا بعد إعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية .. وهذا ما طالب به

المناطق_الرياض

قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو يجب محاسبة ومساءلة إيران عقب اعتراف إيران صباح اليوم مسؤوليتها إسقاط الطائرة الأوكرانية والتي راح ضحيتها 176 راكبا.

وجاء في بيان أصدره مكتب ترودو:”في هذا اليوم .. أقرت إيران بأن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية أسقطتها قواتها المسلحة .. يبقى تركيزنا الآن على المطالبة بالمساءلة والشفافية والعدالة لعائلات وأحباء الضحايا .. هذه مأساة وطنية، الكنديون جميعهم ينوون الحداد”.

وأضاف البيان: “سنواصل العمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لضمان تحقيق كامل وشامل، وتتوقع الحكومة الكندية التعاون الكامل من السلطات الإيرانية”.

وقال التلفزيون الإيراني، نقلا عن مصدر عسكر صباح اليوم السبت، إن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران يوم الأربعاء الماضي “عن غير قصد”، وذلك نتيجة “خطأ بشري”.