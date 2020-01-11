مسابقة جائزتها “سيارة وفيلا” .. معلم سعودي يتحدى طلابه حال نجاحهم في هذه التجربة – فيديو

المناطق_متابعات

نشر برنامج ” في أسبوع MBC” تقريراً رصدت من خلاله معلم تحدى طلابه في تجربة تعكس نظرية فيزيائية معينة، ووعدهم في حال نجاح أحدهم بتقديم سيارة جيب لكزس وفيلا لمن ينجح في التحدي.

وقال المعلم منصور الشلاحي، إن الفيديو المتداول للتحدي كان العام الماضي في معرض الكتاب بالقصيم.

وتابع: أن ما تداول في الفيديو هو باختصار عبارة عن تجربة علمية شيقة لترسيخ وتثبت قانون فيزيائي يصعب على الطلاب فهمه في الفصل.

وأضاف: أن التجربة عبارة عن عصا طولها متر وممسك للعصا، وبها أقفال في الجهة الأخرى، وإذا استطاع الطالب أو أي متسابق آخر إمساك العصا لمدة 3 دقائق، يفوز بالجائزة، مبيناً أن الهدف هو تبسيط وإيصال الفكرة التي تقوم على قانون “عزم الدوران”

وأشار المعلم منصور الشلاحي إلى أن الطلاب لم يكونوا يستوعبون هذا القانون، لكنهم فهموه بهذه الطريقة.