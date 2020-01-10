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جمعية الانامل المبدعة للحرف والمهن تحقق المركز الأول في ” التميز المؤسسي” من بين الجمعيات..

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جمعية الانامل المبدعة للحرف والمهن تحقق المركز الأول في ” التميز المؤسسي” من بين الجمعيات..

جمعية الانامل المبدعة للحرف والمهن تحقق المركز الأول في ” التميز المؤسسي” من بين الجمعيات..
http://almnatiq.net/?p=819646
المناطق_فضه عطيف
حققت جمعية الانامل المبدعة للحرف والمهن بجازان المركز الأول من بين جمعيات المنطقة، في حفل جائزة ” التميز المؤسسي ” والذي تنظمه ادارة تنمية المجتمع بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان مُمَثلاً في مركز التنمية الاجتماعية صباح امس الخميس على مسرح مركز التنمية الاجتماعية في حفل تكريم وتوزيع جوائز ” التميز المؤسسي للجهات غير الربحية بمنطقة جازان” وهي مبادرة تم إطلاقها لتكريم الجهات المتميزة في القطاع اللاربحي بالمنطقة ويتم ذلك بإختيار افضل ٣ جمعيات أهلية وافضل لجنتان اهليتان كأداء ومنجزات خلال عام ٢٠١٩م .
وقد تم اختيار الجمعيات الفائزة وفق اعلى مقاييس الاختيار ونالت جائزة المركز الاول جمعية الانامل المبدعة للحرف والمهن لتميزها المؤسسي لعام ٢٠١٩ وجاء بعدها تباعا
جمعية الدائر  بمبادرة البن مع شركة ارامكو وجمعية الحرث ومبادرتها لانشاء مصنع لخدمة اكثر من ١١٠ قرية وجمعية الاسر المنتجة مناصفة مع جمعية الحرث  بمبادرة ضمين والتي حققت افضل مبادرة لعام ٢٠١٩.
وكذلك لجنةالتنمية الاجتماعية بمحافظة ابي عريش واللجنة الاجتماعية في القفل.
ونالت جميع الجمعيات واللجان المشاركة وعددها ٢٧ شهادات شكر وتقدير لشرف مشاركتها في الجائزة وتشجيعا للادوار التي قاموا بتنفيذها والعمل عليها .
وقد تم تكريم الجهات المشاركة في الحملة الصيفية للتوعية ومحو الامية بإدارة تعليم صبيا والذي نفذه مركز التنمية الاجتماعية بجازان بمشاركة مع تعليم صبيا وذلك تحت تشريف سعادة مدير عام فرع الوزارة المهندس احمد بن محمد قنفذي وحضور سعادة مساعدة المساعد لفرع الوزارة للتنمية بمنطقة جازان الاستاذة ناهد احمد عبادي  وسعادة مدراء فروع الدور بفرع الوزارة بالمنطقة وكافة منسوبي الفرع بالاضافة الى شركاء التميز بالمنطقة .
واشارت عائشة الشبيلي رئيسة جمعية الانامل المبدعة للحرف والمهن الى المنجزات التي تحققت والمشاريع التنموية التي نسعى ونهدف الى تحقيقها لتطوير القطاع الحرفي وتقديم الخدمات التي يستفيد منها المجتمع وقدمت جزيل شكرها للقائمين على الجائزة جميعا من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان ومركز التنمية الاجتماعية على ثقتهم الكبيرة باختيارهم للجمعية وعبرت عن سعادتها الغامرة بهذا الانجاز الذي جاء تشجيعا للجمعية لبذل المزيد من الجهد والنجاح والتميز .

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