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إيران تعترف بضعف أنظمة الدفاع الجوي والتسبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية

إيران تعترف بضعف أنظمة الدفاع الجوي والتسبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية
حسن روحاني
http://almnatiq.net/?p=819656
المناطق - الرياض

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إسقاط الجيش للطائرة الأوكرانية “مأساة كبيرة وخطأ لا يغتفر”. واعترف “روحاني بنقاط ضعف في أنظمة الدفاع الجوي الإيراني، وقال إنه ستتم معالجتها للحيلولة دون تكرار ما حصل.

وأكد الرئيس الإيراني أنه ستتم ملاحقة المتورطين في هذا الحادث قانونيًّا، وسنعلن عن النتائج لأسر الضحايا.

وزعم “روحاني” أن إسقاط الطائرة جاء ضمن ظروف التهديدات الأميركية تسبب “خطأ بشري” بكارثة كبيرة ومقتل عشرات الأبرياء.

فيما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أسفه واعتذاره عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

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