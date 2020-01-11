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السلطان هيثم طارق خلفًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد

السلطان هيثم طارق خلفًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد
http://almnatiq.net/?p=819658
المناطق - الرياض

تم اليوم  تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا لعمان خلفًا للراحل قابوس بن سعيد، بموجب النظام الأساسي للدولة.

وأدى وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق السبت اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطاناً لعمان خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد، وفق ما أعلنت الحكومة.

وقالت الحكومة العمانية في تغريدة “السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد يؤدي القسم سلطاناً للبلاد، إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به السلطان قابوس بن سعيد”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطان هيثم بن طارق، تأكيده على المضي قدماً على النهج السامي للسلطان قابوس بن سعيد في تطوير وتقدم السلطنة.

يذكر أن سلطان عُمان الجديد تولى منصب وزير الثقافة والتراث منذ 2002، كما تولى مناصب في وزارة الخارجية بين عامي 1986 و2002.

وكان السلطان قابوس توفي فجر السبت، ونعاه البلاط السلطاني في عُمان، معلناً الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

في حين دعا مجلس الدفاع العماني في جلسة مفتوحة، مجلس العائلة المالكة لتحديد من تُنقل إليه ولاية الحكم بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وللسلطان الجديد شقيقان هما: شهاب بن طارق، وأسعد بن طارق، ووالده طارق بن تيمور عم السلطان الراحل قابوس.

وكان السلطان هيثم قد تولى منصب وزير التراث والثقافة بعمان، منذ أوائل الألفية الثانية، وعمل كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد. كما كان الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعاقين، وشغل منصب رئيس جمعية الصداقة العمانية اليابانية.

عمل سلطان عمان الجديد سابقًا بعدة مناصب في وزارة الخارجية العمانية، وترأس اللجنة العليا لدورة الألعاب الشاطئية مسقط – 2010.

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