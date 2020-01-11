احدث الأخبار

هيثم بن طارق بن تيمور سلطانًا لعُمان
أبرز المواد
 فهد الشهراني يشعل حماس الجمهور بمسرح شارع الفن في مهرجان المجاردة
أبرز المواد
 أول تعليق من رئيس وزراء كندا بعد إعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية .. وهذا ما طالب به
أبرز المواد
 11 منقية تتنافس على سيف الملك لون الوضح في مهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي عهده يعزيان سلطنة عمان في وفاة السلطان قابوس
أبرز المواد
 مراسم تشييع السلطان قابوس في مسقط
أبرز المواد
 السلطان هيثم طارق خلفًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد
أبرز المواد
 إيران تعترف بضعف أنظمة الدفاع الجوي والتسبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية
أبرز المواد
 العراق.. “الحشد الشعبي” يؤكد تماسكه رغم اغتيال واشنطن للمُهندس
أبرز المواد
 شيفيلد ينتزع فوزا صعبا من ويستهام
أبرز المواد
 جمعية الانامل المبدعة للحرف والمهن تحقق المركز الأول في ” التميز المؤسسي” من بين الجمعيات..
منطقة جازان
 مسابقة جائزتها “سيارة وفيلا” .. معلم سعودي يتحدى طلابه حال نجاحهم في هذه التجربة – فيديو
أبرز المواد
هيثم بن طارق بن تيمور سلطانًا لعُمان

هيثم بن طارق بن تيمور سلطانًا لعُمان

أبرز المواد
فهد الشهراني يشعل حماس الجمهور بمسرح شارع الفن في مهرجان المجاردة

فهد الشهراني يشعل حماس الجمهور بمسرح شارع الفن في مهرجان المجاردة

أبرز المواد
أول تعليق من رئيس وزراء كندا بعد إعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية .. وهذا ما طالب به

أول تعليق من رئيس وزراء كندا بعد إعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية .. وهذا ما طالب به

أبرز المواد
11 منقية تتنافس على سيف الملك لون الوضح في مهرجان الملك عبدالعزيز

11 منقية تتنافس على سيف الملك لون الوضح في مهرجان الملك عبدالعزيز

أبرز المواد

11 منقية تتنافس على سيف الملك لون الوضح في مهرجان الملك عبدالعزيز

11 منقية تتنافس على سيف الملك لون الوضح في مهرجان الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=819669
المناطق - الرياض

تتواصل اليوم السبت مسابقات لون الوضح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليًا بالصياهد من خلال فئة سيف الملك (50)، بمشاركة 11 منقية.
ويتنظر أن تكون الإثارة حاضرة، بعد الأجواء الحماسية التي شهدتها إنطلاقة الوضح أمس الجمعة من خلال منافسات شلفا ولي العهد، فيما سيكون التنافس الأكثر ندية لهذا اللون ‪غدًا الأحد حينما تعرض 100 رأس امام لجان التحكيم للتنافس على بيرق المؤسس.
وفيما يلي أسماء المشاركين في فئة سيف الملك (50) لون الوضح:
1 – طلال مسلم محمد فارس
2 – سلمان بن محمد بن مصلح المطيري
3 – مناحي محمد فهد القحطاني
4 – ذعار مترك مطلق آل بريك
5 – تركي سعد سويد الحقباني الدوسري
6 – عبود هريسان ناصر المقاطي
7 – عبدالله عبدالرحمن ناصر العقيل
8 – نائف نماس محبوب السميري
9 – عبدالله  مطلق ناصر القريني
10 – معيض فالح سعيد العرجاني
11 – فضا عايش فضا البقمي

روابط ذات صلة

هيثم بن طارق بن تيمور سلطانًا لعُمان

هيثم بن طارق بن تيمور سلطانًا لعُمان
فهد الشهراني يشعل حماس الجمهور بمسرح شارع الفن في مهرجان المجاردة

فهد الشهراني يشعل حماس الجمهور بمسرح شارع الفن في مهرجان المجاردة
أول تعليق من رئيس وزراء كندا بعد إعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية .. وهذا ما طالب به

أول تعليق من رئيس وزراء كندا بعد إعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية .. وهذا ما طالب به

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*