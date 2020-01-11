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أول كلمة لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد

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أول كلمة لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد

أول كلمة لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد
http://almnatiq.net/?p=819675
المناطق_الرياض

انطلقت مراسم التنصيب الرسمية للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد ، حيث ألقى كلمة نعى فيها السلطان الراحل قابوس، مثنياً على انجازاته، وعلى الأعمال التي قام بها في شتى المجالات من أجل ارساء مكانة دولية لسلطنة عمان.

كما أكد السلطان هيثم بن طارق، المضي قدماً على النهج السامي للسلطان قابوس بن سعيد في تطوير وتقدم السلطنة.

إلى ذلك، أكد تمسكه بالحفاظ على عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة، مشددا على دفع مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون.

وفي الشأن العربي، أكد استمراره في دعم جامعة الدول العربية وتحقيق أهدافها، والنأي بهذه المنطقة عن الصراعات.

وتابع : سنواصل السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي وسنحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول .

يذكر أن سلطان عُمان الجديد تولى منصب وزير الثقافة والتراث منذ 2002، كما تولى مناصب في وزارة الخارجية بين عامي 1986 و2002.

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