الحرس الثوري يعلن تحمله المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية

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بعد ثلاثة أيام من الإنكار أقرّت إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ “بطريقة غير مقصودة” بعد أن “اقتربت من مركز عسكري حساس”، وقدمت طهران اعتذارها على أعلى المستويات، وأعلن الحرس الثوري تحمله المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية .

في تبدل كبير بعد ثلاثة أيام على تحطم الطائرة الأوكرانية، قدمت إيران اليوم السبت(11 كانون ثاني/يناير 2020) اعتذارها لإسقاطها طائرة البوينغ 737 “الأوكرانية بالخطأ”، لكنها أشارت إلى مسؤولية “نزعة المغامرة الأميركية” في هذه المأساة. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تشعر بأسف “عميق” لإسقاط طائرة مدنية أوكرانية، معتبرا ذلك “مأساة كبرى وخطأ لا يغتفر”.

وكتب روحاني في تغريدة على تويتر “التحقيق الداخلي للقوات المسلحة خلص إلى أن صواريخ أطلقت للأسف عن طريق الخطأ أدت إلى تحطم الطائرة الأوكرانية وموت 176 شخصا بريئا”، موضحا أن “التحقيقات مستمرة لتحديد” المسؤولين “وإحالتهم على القضاء”.