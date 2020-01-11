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رئيس الإمارات ينعي السلطان قابوس ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام

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رئيس الإمارات ينعي السلطان قابوس ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام

رئيس الإمارات ينعي السلطان قابوس ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام
http://almnatiq.net/?p=819683
المناطق_الرياض

نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات ببالغ الحزن والأسى أخاه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة .. داعيا سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم سلطنة عمان وشعبها والعائلة المالكة الكريمة جميل الصبر والسلوان.

وقال سموه في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة ” إننا ننعي اليوم زعيما من أبرز وأخلص أبناء الأمتين العربية والإسلامية أعطى الكثير لشعبه وأمته ووهب حياته دفاعا عن قضاياها بصدق وإخلاص وتجرد ” .

وأضاف سموه ” وإذ نعرب عن خالص تعازينا للعائلة المالكة ولشعب سلطنة عمان الشقيقة في الفقيد الكبير السلطان قابوس بن سعيد، فاننا نؤكد ثقتنا الكاملة في نفاذ بصيرة وصلابة وقدرة شعب سلطنة عمان وقيادته الحكيمة كعهدنا بها على إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة في خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك “.

ونوه سموه بمناقب الفقيد الذي عمل دون كلل على تقوية البنيان العربي وتعزيز تماسكه، مؤكدا أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قامة كبيرة وقيادة تاريخية لم تتوان عن خدمة قضايا أمتها حتى آخر لحظة من حياتها ” .

وقد أمر صاحب السمو رئيس الدولة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

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