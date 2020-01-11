لجنة حي الجامعين “تواصل” تكرم اعضاء مجلس الادارة السابق

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رعى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل حفل تكريم أعضاء مجلس الادارة السابق في لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية باحياء الجامعين والنزهة وهجر والفردوس بالدمام”تواصل” مؤخراً والتي أقيمت بمزرعة رئيس اللجنة م.احمد الموسى .

وقد بدأ المهندس أحمد الموسى رئيس مجلس ادارة لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية باحياء الجامعين والنزهة وهجر والفردوس بالدمام”تواصل” بكلمة ترحيبية رحب فيها بالحضور من اعضاء المجلس السابق واعضاء المجلس الحالي ومنسوبي اللجنة كما شهد الحفل تكريم مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام نايف بن حميد السفياني و المشرفة العامة على وحدات مركز التنمية حنان بنت سعد الجميعه ، وأعرب الموسى عن فخر واعتزاز لجنة “تواصل” بالجهود الدؤوبة لأعضاء المجلس، ورسالتهم الفاعلة خلال فترة عضويتهم، التي أثمرت عن تعزيز جهود اللجنة وتفعيل دورها الواعي بمسؤولياتها تجاه أهالي الاحياء.

واختتم الموسى كلمته بتوجيه الشكر لأعضاء مجلس إدارة اللجنة السابق وهم نائب الرئيس السابق محمد بن ناصر السويدان و امين الصندوق السابق قاسم بن محمد الفارس وعضو مجلس الادارة السابق د.توفيق بن أيوب العوهلي لما قدموه من دعم للأعمال في اللجنة، وقال إن تنظيم الحفل يأتي تقديراً وتكريماً لجهودهم خلال فترة عملهم في اللجنة وإسهاما في تطوير أداء القطاع الثالث، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيمضي قدماً في مجال عمله لمواصلة إنجازات اللجنة، وتكملة مسيرة العطاء الوافي لدعم قطاعات اللجنة وأنشطتها المختلفة وفي نهاية الحفل قدم الموسى درع تذركاري لراعي حفل التكريم الاستاذ عبدالرحمن المقبل .