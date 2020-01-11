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المحاكم وكتابات العدل تنفذ 155 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي

المحاكم وكتابات العدل تنفذ 155 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي
http://almnatiq.net/?p=819706
المناطق - واس

كشفت وزارة العدل عن إجمالي الخدمات والعمليات المنفذة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم وبلغت نحو 155 ألف عملية، منها ما تم تنفيذه عبر مقار المحاكم وكتابات العدل وكذلك ما تم عبر الخدمات الإلكترونية.
وقالت الوزارة أن العمليات القضائية بلغت نحو 77 ألف عملية في المحاكم (العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية)، بالإضافة إلى أكثر من 56 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب ما يزيد عن 22 ألف عملية تنفيذ.
وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم بلغت نحو 39 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها قرابة الـ17 ألف حكم.
وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ والتي بلغت أكثر من 22 ألف عملية، فمنها ما يزيد عن 4500 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت الـ10 آلاف عملية ما بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية وأخرى عبر كتابات العدل إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات
أو التحقق منها.

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