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الخطوط الأوكرانية: لم نتلق أي معلومات عن تهديد محتمل
http://almnatiq.net/?p=819709
المناطق - وكالات

أعلنت الخطوط الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، أن اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية يبرئ كييف من أي مسؤولية أمنية.

وأضاف متحدث باسم الخطوط الأوكرانية في مؤتمر صحافي أنه لم تصل إليهم أي معلومات من كييف أو طهران عن مخاطر في المطار.

كان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق السبت مسؤوليته الكاملة عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، التي راح ضحيتها 176 شخصاً فجر الأربعاء، إلا أنه أوضح أن الصاروخ الذي أطلق باتجاهها انفجر قرب الطائرة.

وقال قائد القوة الجوفضائية في الحرس، أمير علي حاجي زادة، في مؤتمر صحفي إن الحرس يتحمل المسؤولية كاملة عن حادث الطائرة الأوكرانية، مضيفاً “سنحترم أي قرار يتخذه المسؤولون”.

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