احدث الأخبار

بعد إعلان إيران عن مسؤوليتها بإسقاط الطائرة الأوكرانية .. كندا تطالب بالمحاسبة
أبرز المواد
 الحرس الثوري: توترنا وظننا الطائرة الأوكرانية صاروخاً
أبرز المواد
 الخطوط الأوكرانية: لم نتلق أي معلومات عن تهديد محتمل
أبرز المواد
 المحاكم وكتابات العدل تنفذ 155 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي
أبرز المواد
 غداً.. خالد الفيصل يدشن الحديقة الثقافية على واجهة جدة البحرية
أبرز المواد
 لجنة حي الجامعين “تواصل” تكرم اعضاء مجلس الادارة السابق
المنطقة الشرقية
 الحرس الثوري يعلن تحمله المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية
أبرز المواد
 خفر السواحل اليوناني: مصرع 12 مهاجراً على الأقل بغرق مركب
أبرز المواد
 صحة حفرالباطن تنفذ 588 جولة تفتيشية لعام 2019
أبرز المواد
 إنجاز 60 % من وقف خيرية الشبحة للايتام والمحتاجين  
أبرز المواد
 رئيس الإمارات ينعي السلطان قابوس ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام
أبرز المواد
 أول كلمة لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد
أبرز المواد
بعد إعلان إيران عن مسؤوليتها بإسقاط الطائرة الأوكرانية .. كندا تطالب بالمحاسبة

بعد إعلان إيران عن مسؤوليتها بإسقاط الطائرة الأوكرانية .. كندا تطالب بالمحاسبة

أبرز المواد
الحرس الثوري: توترنا وظننا الطائرة الأوكرانية صاروخاً

الحرس الثوري: توترنا وظننا الطائرة الأوكرانية صاروخاً

أبرز المواد
الخطوط الأوكرانية: لم نتلق أي معلومات عن تهديد محتمل

الخطوط الأوكرانية: لم نتلق أي معلومات عن تهديد محتمل

أبرز المواد
المحاكم وكتابات العدل تنفذ 155 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي

المحاكم وكتابات العدل تنفذ 155 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي

أبرز المواد

بعد إعلان إيران عن مسؤوليتها بإسقاط الطائرة الأوكرانية .. كندا تطالب بالمحاسبة

بعد إعلان إيران عن مسؤوليتها بإسقاط الطائرة الأوكرانية .. كندا تطالب بالمحاسبة
http://almnatiq.net/?p=819716

بعد إعلان إيران بمسؤوليتها عن إسقاط طائرة البوينغ التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، فجر الأربعاء الماضي، وعلى متنها 176 شخصاً منهم 57 كنديا، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، السبت، إن حكومته تريد تحقيقاً كاملاً وتعاوناً تاماً من السلطات الإيرانية فيما يتعلق بحادث الطائرة الأوكرانية.

وقال ترودو في بيان صدر عن مكتبه إن إيران اعترفت الآن بأن قواتها أسقطت الطائرة.

جثث ضحايا الطائرة الأوكرانية

كما أضاف أن بلاده ما زالت تركز على “المحاسبة والشفافية والعدالة لأسر الضحايا وذويهم. هذه مأساة وطنية وكل الكنديين يشعرون بالفجيعة”.

وتابع قائلا “سنواصل العمل مع شركائنا حول العالم لضمان إجراء تحقيق كامل ومستفيض في حادث الطائرة، والحكومة الكندية تتوقع تعاونا تاما من السلطات الإيرانية”.

هذا وتعبر كندا منذ أيام عن اعتقادها بأن الطائرة أُسقطت بصاروخ إيراني، لكن إيران ظلت تنفي هذا حتى اليوم السبت.

يذكر أن الطائرة المنكوبة أسقطت في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بعد ساعات من شن إيران هجوماً صاروخياً على قاعدتين عسكريتين تأوي قوات أميركية في العراق رداً على مقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أميركية في بغداد.

وذكر بيان عسكري صادر عن الهيئة العامة للقوات المسلحة نقلته وسائل الإعلام الرسمية أن الطائرة اعتبرت خطأ “هدفا معاديا” بعد أن انحرفت نحو “مركز عسكري حساس” تابع للحرس الثوري. وقال إن الجيش كان في “أعلى مستوى من الاستعداد” وسط التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

روابط ذات صلة

الحرس الثوري: توترنا وظننا الطائرة الأوكرانية صاروخاً

الحرس الثوري: توترنا وظننا الطائرة الأوكرانية صاروخاً
الخطوط الأوكرانية: لم نتلق أي معلومات عن تهديد محتمل

الخطوط الأوكرانية: لم نتلق أي معلومات عن تهديد محتمل
المحاكم وكتابات العدل تنفذ 155 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي

المحاكم وكتابات العدل تنفذ 155 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*