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“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

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“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=819722
المناطق - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار و تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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