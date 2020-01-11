محافظ المجاردة في مقدمة مستقبلي جثمان الشهيد الشهري ويؤدي صلاة الميت على الشهيد وينقل تعازي القيادة لذويه

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تقدم محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح صباح اليوم السبت جموع مستقبلي جثمان شهيد الوطن رقيب أول/ ماجد عبدالله عبده الشهري “رحمه الله” أحد أبناء مركز خاط من منسوبي القوات المسلحة والذي وصل على متن طائرة القوات المسلحة وكان شهيد الواجب “الشهري” قد استشهد أثناء تأديته واجبه في الذود عن دينه وعن ثرى بلاده على الحد الجنوبي .

ورافق ابن دلبوح أثناء استقبال جثمان الشهيد رئيس مركز خاط علي الطارقي ورؤساء الإدارات الأمنية والحكومية وجمع من المواطنين .

كما تقدم محافظ المجاردة جموع المصلين لأداء صلاة الميت على الشهيد؛ ونقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وسمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال – حفظهم الله- والقيادة الرشيدة لذوي الشهيد.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، مبينين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن هذا الوطن الغالي مؤكدين أنهم جميعاً فداءً لترابه ضد أي معتدٍ غاشم.