عبدالمهدي: لا نريد عداء مع أحد بما في ذلك أميركا

المناطق - وكالات

أعلن رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، أن بلاده لا تريد عداء مع أحد بما في ذلك أميركا، وفق ما نقلته وكالة أنباء العراق.

وأضاف: “نحن مع أي قرار يحفظ مصلحة واستقرار وأمن وسيادة العراق” جاء ذلك خلال اجتماعه، مع مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان.

وأكد عبد المهدي لبارزاني أن “وجود الثقة كفيل بحل جميع القضايا والأزمة الحالية تتطلب التعاون”.

وكان عبد المهدي، أكد أمس الجمعة، أن بلاده ترفض جميع العمليات التي تنتهك سيادته، بما في ذلك العملية الأخيرة التي استهدفت عين الأسد وأربيل، لافتاً إلى أنه يبذل جهوداً حثيثة ويتصل بجميع الأطراف لمنع تحول العراق إلى ساحة حرب.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو”، أشار خلاله عبد المهدي إلى أن “هناك قوات أميركية تدخل للعراق ومسيّرات أميركية تحلق في سمائه بدون إذن من الحكومة العراقية، وأن هذا مخالف للاتفاقات النافذة”. ووعد بومبيو بمتابعة الأمر وأكد احترام بلاده لسيادة العراق، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.

كما طلب عبد المهدي من بومبيو إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات من بلاده، مشدداً على أن “العراق حريص على إبقاء أحسن العلاقات بجيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي وعلى حماية الممثليات والمصالح الأجنبية وكل المتواجدين على الأراضي العراقية، وأن أولوياته تنحصر بمحاربة الإرهاب و”داعش” والعنف من جهة، وإعمار العراق وتحقيق النمو الاقتصادي وحماية سيادة البلد واستقلاله والوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة من جهة أخرى”.