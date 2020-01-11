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محافظ الداير يكشف موعد انطلاق النسخة السابعة من مهرجان البن

محافظ الداير يكشف موعد انطلاق النسخة السابعة من مهرجان البن
http://almnatiq.net/?p=819736
الداير - فضة عطيف

كشف محافظ الداير الأستاذ نايف بن لبدة عن موعد مهرجان البن في نسخته السابعة و التي ستقام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان و ذلك يوم الخميس ٢٠٢٠/١/٣٠م الموافق ١٤٤١/٦/٥هـ ،مثمنًا دعم سمو أمير منطقة جازان الكبير لزراعة البن في محافظة الداير خاصة والقطاع الجبلي بشكل عام ،منوهًا بمتابعة سمو نائب أمير منطقة جازان لكل ما يحتاجه المزارعين من دعم و عناية .
من جانبه أكد الأستاذ سالم حسين المالكي المتحدث الرسمي لمهرجان البن ،أن اللجان العاملة باشرت استعداداتها للنسخة السابعة من مهرجان البن،مشيرا إلى أن فعاليته تستمر حتى ٥ فبراير و تتضمن فعاليات متنوعة تبرز مكانة محافظة الداير وما حباها الله من مقدرات زراعية و سياحية و فرص استثمارية مميزة.
وبين المالكي أن المهرجان يعد فرصة كبيرة لمحبي القهوة للتعرف على أجود أنواع البن و تناول القهوة والعرض و الشراء مشددا أن المهرجان في نسخته الجديدة سيكون بشكل مميز و هو كرنفال ثقافي سياحي اقتصادي كبير مرحبًا بالجميع في الداير

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