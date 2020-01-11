كانت تسخر من دفاعات المملكة .. إيران تسقط طائرة مدنية وتعترف وقع نتيجة خطأ

المناطق - يوسف المطيري

في حين كان النظام الإيراني وأبواقه يسخر من كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الذي شهد له الجميع بكفاءة منسوبيه وقدرتهم كان دفاعها الجوي يحاول التهرب من تهمة اسقاطه طائرة ركاب مدنية على متنها ما يقارب 200 نفس أزهقوا بسبب الرعب الذي أصاب النظام من احتمالية هجوم امريكي وشيك.

وتأكيداً على أن الخطأ وقع بسبب الخوف الذي كان يعتري النظام الإيراني ادعى وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف” عبر حسابه على تويتر أن ” خطأ بشريّاً في فترة الأزمة التي تسببت بها نزعة المغامرة الأمريكية أدّيا إلى الكارثة”.

وفي ذات السياق زعم الرئيس الإيراني “حسن روحاني” أن إسقاط الطائرة جاء ضمن ظروف التهديدات الأمريكية حيث تسبب “خطأ بشري” بكارثة كبيرة ومقتل عشرات الأبرياء.

الجدير بالذكر أن هذا الخطأ الفادح لقوات الدفاع الجوي الإيرانية أو ما تسمى في إيران بـ”مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي” جاء نتيجة فقدانه الصواب خلال أول 24 ساعة من الرد الإيراني المزعوم على قواعد أمريكية في العراق.