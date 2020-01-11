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“الخطأ القاتل “الذي لن تعترف به إيران… ضربة استباقية أسقطت الطائرة الأوكرانية؟
http://almnatiq.net/?p=819745
المناطق - وكالات

اكتسبت التكهنات في شأن مأساة الطائرة الاوكرانية التي سقطت في ايران الثلاثاء، زخماً مع ورود تقارير  من عواصم غربية ترجح فرضية إسقاطها بصاروخ  إيراني من طريق الخطأ، على الأرجح، على رغم نفي طهران ووصفها هذه المعلومات بأنها “حرب نفسية”.

وسلّم مسؤولون أميركيون كييف “معلومات مهمة” تتعلق بالطائرة التي سقطت بعد ساعات من إطلاق إيران 16 صاروخاً على القواعد العسكرية العراقية، رداً على اغتيال قائد “فيلق القدس” الجنرال قاسم سليماني. وقتل في الطائرة جميع من كانوا على متنها، وبينهم 82 إيرانياً و 63 كندياً و 11 أوكرانياً بمن فيهم جميع أفراد الطاقم التسعة و 3 بريطانيين و3 ألمان.
ومنذ اللحظة الاولى لشيوع خبر المأساة، ساد لغط في شأن أسباب الحادث. وتحدثت السفارة الأوكرانية في طهران عن عطل في المحرك لكنها سحبت بيانها لاحقاً.
واتخذت التكهنات منحى جديداً منذ مساء الخميس، مع توالي التقارير التي تنسب الى  مسؤولين أميركيين وكنديين وبريطانيين أن الطائرة التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران أصيبت بنظام صاروخي أطلقته إيران، ربما عن طريق الخطأ.  واستند مسؤولون أميركيون الى بيانات من الأقمار الاصطناعية ليقول إن واشنطن خلصت بدرجة عالية من اليقين إلى أن صاروخين مضادين للطائرات أسقطا الطائرة عن طريق الخطأ.

يعتقد هؤلاء أن طائرة “بوينغ 737-800 ” أصيبت بصاروخي أرض-جو  طراز TOR .

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