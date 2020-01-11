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مسؤول أميركي: تهور إيران تسبب مرة أخرى بتداعيات مدمرة

مسؤول أميركي: تهور إيران تسبب مرة أخرى بتداعيات مدمرة
http://almnatiq.net/?p=819758
المناطق - وكالات

أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميريكة، اليوم السبت، أن تهور إيران تسبب مرة أخرى بعواقب مدمرة جدا، في إشارة إلى اعتراف الحرس الثوري الإيراني بإسقاط الطائرة الأوكرانية ومقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق السبت مسؤوليته الكاملة عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، التي راح ضحيتها 176 شخصاً فجر الأربعاء، إلا أنه أوضح أن الصاروخ الذي أطلق باتجاهها انفجر قرب الطائرة.

وقال قائد القوة الجوفضائية في الحرس، أمير علي حاجي زاده، في مؤتمر صحافي إن الحرس يتحمل المسؤولية كاملة عن حادث الطائرة الأوكرانية، مضيفاً “سنحترم أي قرار يتخذه المسؤولون”.

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