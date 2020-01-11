القميزي يحرم ضمك الانتصار .. وينقذ الاتفاق

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أنقذ صالح القميزي مدافع فريق الاتفاق فريقه من الخسارة أمام ضمك عندما أدرك هدف التعديل في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل للضائع خلال المباراة التي جمعت الفريقين السبت، من المرحلة الـ14 لدوري محمد بن سلمان للمحترفين وانتهت بهدفين لكل فريق.

ولم تغير النقطة التي تحصل عليها الفريقين من أوضاعهما كثيراً، إذ كان كل منهما في حاجة إلى تحقيق النقاط الثلاث، وأصبح لدى ضمك صاحب الأرض 8 نقاط في المركز الأخير، فيما زاد رصيد الضيوف إلى 17 نقطة في المركز الـ10.

وعلى رغم أن أهل الدار افتتحوا اللقاء بأربعة أسماء جديدة استقطبتها إدارته في فترة الانتقالات الشتوية وهم الحارس مصطفى زغبة، وإبراهيم شنيحي، وسيرجيو فيتور، وفاروق شافعي، إلا أن الفريق الجنوبي نجح في الاستحواذ معظم دقائق الشوط الأول، وجنى ثمرة ذلك تقدمه بالنتيجة عبر محمد أبو سبعان في الدقيقة 33.

ومع بداية الشوط الثاني كثف الفريق الضيف محاولاته بحثاً عن التعديل، وكان له ما أراد حينما سجل فيليب كيش مستثمراً ركلة جزاء في الدقيقة 57، بعد ذلك جاء الرد من المستضيف الذي استعاد الأفضلية والتقدم مجدداً بعد قذيفة عبدالوهاب جعفر التي سكنت شباك مبولحي كهدفٍ ثانٍ لضمك في الدقيقة 73.

استجمع فريق الاتفاق بعد ذلك قواه، وحافظ على تركيزه في الدقائق الست التي احتسبها الحكم وقتاً لبدل الضائع، وكثف هجومه مرة واثنتين، قبل أن ينجح صالح القميزي من التسجيل في الدقيقة 94.