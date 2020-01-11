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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان سلطان عُمان في وفاة السلطان قابوس.. ويباركان لجلالته توليه مقاليد الحكم في بلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان سلطان عُمان في وفاة السلطان قابوس.. ويباركان لجلالته توليه مقاليد الحكم في بلاده

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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان سلطان عُمان في وفاة السلطان قابوس.. ويباركان لجلالته توليه مقاليد الحكم في بلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان سلطان عُمان في وفاة السلطان قابوس.. ويباركان لجلالته توليه مقاليد الحكم في بلاده
http://almnatiq.net/?p=819766
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ ، كما بارك لجلالته توليه مقاليد الحكم في بلاده.
وقال الملك المفدى: ” تلقينا بأسى بالغ نبأ وفاة المغفور له ـ بإذن الله ـ جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ وندعو الله العلي القدير أن يتغمد أخينا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان”.
وأضاف ـ أيده الله ـ قائلاً: ” نبارك لجلالتكم توليكم مقاليد الحكم في سلطنة عُمان الشقيقة، ونسأل الله أن يمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يسدد خطاكم لمواصلة المسيرة التي بدأها المغفور له ـ بإذن الله ـ تعالى، وأن يديم على جلالتكم موفور الصحة والعافية وعلى سلطنة عُمان نماءها وتطورها وازدهارها بما يحقق تطلعات الشعب العماني في ظل قيادتكم الحكيمة، ونتطلع إلى العمل مع جلالتكم لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، والله يحفظكم من كل سوء ومكروه”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ ، كما بارك لجلالته توليه مقاليد الحكم في بلاده.
وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له ـ بإذن الله ـ جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ وأسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته”.
وأضاف سمو ولي العهد قائلاً: ” أبارك لجلالتكم توليكم مقاليد الحكم في سلطنة عُمان الشقيقة، سائلاً المولى لكم دوام التوفيق والسداد في إكمال مسيرة ما قام به الراحل من جهود لتطوير ونهضة سلطنة عمان، متمنياً للشعب العماني الشقيق المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الرشيدة، والله يحفظكم من كل سوء ومكروه إنه سميع مجيب”.

 

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