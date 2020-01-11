الزبيدي يحلق شعرا بالخيمة الثقافية

جدة - عادل الزهراني

ضمن فعاليات الحديقة الثقافية يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة ممثلاً في منتدى عبقر الشعري غداً الأحد بعد العشاء مباشرة أمسية شعرية للشاعر الدكتور يحي الزبيدي عضو منتدى عبقر الشعري وذلك بمقر الحديقة الثقافية بميدان النورس بكورنيش جدة . ويدير الأمسية الأستاذ عبدالرحمن بن عقيل الحجيري عضو المنتدى، وتأتي الأمسية ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي لهذا العام .

الجدير بالذكر بأن النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة والفنون بجدة بتقديم مبادرة “فصحى”، وهي عبارة عن مسرحيات للأطفال باللغة العربية الفصحى، وموشحات أندلسية ومنولوجات بالفصحى، وتتضمن الخطة تقديم مسرحيات للبالغين باللغة العربية لقصص التاريخ العربي والإسلامي، وأمسيات للشعراء باللغة الفصحى، ودورات للاهتمام بالخط العربي، كذلك مبادرات “لغتنا فنون”، ومعارض “لغتي إبداع وإمتاع”، وعرض مجسمات فنية، ومشاريع وفنونا تشكيلية للخط العربي في الكورنيش والأسواق، يضاف إلى ذلك استثمار المباريات المقامة على ملاعب المنطقة بعرض لوحات وشعارات وإعلانات توجيهية للجمهور تتحدث عن اللغة العربية وأهميتها،

وكما تشارك جمعية الثقافة والفنون، والنادي الأدبي بجدة، في ، تنفيذ مبادرة «العربة الثقافية» التي تسلط الضوء على نشر الوعي الثقافي وتشجيع استخدام اللغة العربية الفصحى، وهي عربة ذكية متحركة تتخذ من أماكن التجمع في المناطق المفتوحة مكانًا لها، مثل الواجهة البحرية والأسواق المغلقة، وروعي في تجهيزها توفير شاشات عرض خارجية تقدّم موا د مرئية مثل قصص الأطفال والحكايات، وبها أيضًا مكتبة داخلية تمكّن الجميع من اقتناء الكتب والاستفادة من الكُتب المسموعة