جمعية الكشافة تبدأ مشاركتها في المخيم الكشفي السنوي الـ 73 بالكويت

الكويت - مبارك الدوسري

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم مُشاركتها في المخيم الكشفي السنوي الثالث والسبعين الذي تُنظمه جمعية الكشافة الكويتية تحت شعار ( الكشفية صديقة البيئة ) .

وكان وكيل وزارة التربية بالإنابة بدولة الكويت المهندس ياسين الياسين ، وبحضور الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية السيد عمرو حمدي، قد افتتح فعاليات المخيم صباح اليوم في منطقة كبد ، والذي أكد خلال الافتتاح على الاهتمام بالحركة الكشفية وتوفير افضل الخدمات لمنتسبيها لاسيما وانها مصنع للرجال الذين يعتمد عليهم ويتحملون المسؤولية، كما شدد رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية الدكتور عبدالله الطريجي علي أهمية اقامة المخيم الكشفي السنوي لما للحركة الكشفية من أهمية في بناء الفرد القادر على العطاء والتميز ، مشيرا الى ان الكشافة تقوم على العمل التطوعي ، وتعمل على غرس قيمة العمل التطوعي والانساني في نفوس الأفراد.

من جانبه أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد على أهمية فعاليات وبرنامج المخيم في غرس المفاهيم التربوية وتوطيد أواصر الأخوة والصداقة والعلاقات المشتركة مع المشاركين، وبناء وتنمية قدرات المشاركين وإكسابهم مهارات القيادة والعمل الجماعي واكتشاف المهارات وتدعيم القيم الاجتماعية وروح الحركة الكشفية .