شاهد.. ردة فعل الكلباني بعد تناول ” ستيك ” بن قاسم تشعل مواقع التواصل ..” طعمه لحم” !

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أثارت ردة فعل الداعية عادل الكلباني بعد تناوله قطعة “ستيك”، من إعداد الشيف بن قاسم، تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاق #بن_قاسم تريند المملكة .

ووفقا للفيديو المتداول نشر الشيف بن قاسم مقطع مصور استضاف فيه الداعية عادل الكلباني، لتجربة تناول ستيك، وظهر بن قاسم أثناء تقطيع ” الـ”ستيك” وفي الخلفية ظهر الكلباني حيث تبادلا الحديث وعلق الأخير على شكل الشوكة التي سيتناول بها قطة اللحم قائلاً “أول مرة واحد يعطيني شوكة سوداء” ليضحك الأثنان، واستمرار لردود الفعل الغير متوقعة للداعية الكلباني على طلب بن قاسم بتقييم الطعام قال الشيخ ” إذا كلته أقيم “.

وبعد تناول الكلباني لقطعة ” ستيك ” تأخر في تقييمه ليرد بشكل مفاجئ ” طعمه لحم ” الأمر الذي أثار تفاعل كبير من جانب المغردين على المقطع المصور والردود الغير متوقعة للداعية عادل الكلباني حيث تصدر هاشتاق ” #بن_قاسم” تريند تويتر في المملكة.