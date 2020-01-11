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28 محاميا يتطوعون للدفاع عن قتيل فيلا نانسي عجرم

28 محاميا يتطوعون للدفاع عن قتيل فيلا نانسي عجرم
http://almnatiq.net/?p=819789
المناطق_متابعات

أعلن عدد من المحاميين من جنسيات عربية مختلفة، تضامنهم مع قتيل فيلا نانسي عجرم وتوجههم إلى لبنان للدفاع عنه وتحويل القضية إلى المحكمة الدولية.

ووصل عدد المحامين المتطوعين إلى 28 محامياً، وهم 14 محامي سوري في أمريكا، و4 محاميين من المغرب العربي، و3 محايين من مصر، ‏و7 آخرين من سوريا ولبنان في أستراليا. ‏

وكان الطب الشرعي اللبناني قد أعلن أن مقتحم فيلا نانسي عجرم قد أطلق عليه 18 رصاصة في أنحاء متفرقة من جسده من السلاح الخاص بزوج نانسي عجرم.

وقرر القضاء اللبناني، إخلاء سبيل طبيب الأسنان فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد حبسه يومين على ذمة التحقيق في قتله شابا سوريا بسلاحه الشخصي، بعد اقتحام الشاب فجر الأحد مسكن العائلة في مدينة كسروان بمحافظة جبل لبنان لسرقة محتويات المنزل، حسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان في وقت سابق.

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