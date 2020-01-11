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بالصور .. وصول رئيس وزراء اليابان لـ”الرياض”

بالصور .. وصول رئيس وزراء اليابان لـ”الرياض”
http://almnatiq.net/?p=819790
المناطق_الرياض

وصل إلى الرياض اليوم, دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة, ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 الأستاذ محمد بن مزيد التويجري -الوزير المرافق-, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري, وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا.

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