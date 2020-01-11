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جامعة الدول العربية تعزي في وفاة السُلطان قابوس بن سعيد

جامعة الدول العربية تعزي في وفاة السُلطان قابوس بن سعيد
http://almnatiq.net/?p=819796
المناطق_الرياض

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تعازيه ومواساته للشعب العُماني، والأمتين العربية والإسلامية في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – سلطان عُمان – رحمه الله، الذي لعب الدور الأكبر في نهضة بلاده في العصر الحديث.

وقال أبو الغيط في بيان له اليوم إن السلطان قابوس دأب منذ توليه الحكم على تبني خطٍ مستقل لبلاده جنبها الكثير من الأزمات والصراعات التي اعتصرت المنطقة، ولعب أدوارًا إيجابية على صعيد الدبلوماسية العربية، كما انحاز انحيازًا واضحًا للتحديث والتنمية في بلاده حتى صارت على ما هي عليه الآن من استقرار وازدهار وانفتاح على العالم.

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