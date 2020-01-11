مقنع” يقتل 3 زبائن بينهم طفل في سطو مسلح على محل مجوهرات

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لقي 3 أشخاص بينهم طفل ، مصرعهم خلال سطو مسلح على محل مجوهرات في تايلاند .

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “بانكوك بوست” التايلاندية ، اللص المسلح وهو يدخل محل المجوهرات حاملاً سلاحه الناري وأطلق النار على عدد من العملاء .

وقعت عملية السطو يوم الخميس الماضي داخل متجر أورورا للمجوهرات في مركز روبنسون التجاري في منطقة موانج في لوب بوري .

وأسفرت عملية السطو عن مقتل طفل صغير كان يمر بجوار المحل برفقة والدته ، وكذلك لقي رجل أمن مصرعه ، بالإضافة إلى أحد الموظفين ، فيما أصيب رجل وزوجته كانا يختاران المشغولات الذهبية .

وتمكن اللص من سرقة قلادات ذهبية قيمتها 500 ألف “بات” تايلاندي ما يساوي تقريباً 16 ألف دولار ، وفر هارباً على دراجة نارية .