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الهلال الأحمر في تبوك ينفذ «خطة طوارئ» إثر تساقط الثلوج
http://almnatiq.net/?p=819799
المناطق_تبوك

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك خطة الطوارىء المعدة مسبقا في التعامل مع المتغيرات المناخية التي شهدتها عدة مواقع بالمنطقة من تساقط للثلوج وهطول للأمطار

والمتمثلة بتقديم الخدمة الإسعافية والطبية اللازمة من خلال دعم جميع المراكز الإسعافية على امتداد الطريق الدولي من مدبنة تبوك وصولاً إلى محافظة حقل ونشر ( 6 ) فرق إسعافية وقيادة ميدانية منذ الساعات الأولى لتساقط الثلوج في أماكن تواجد الزوار والمتنزهين في مرتفعات جبل اللوز ، وعلقان ، والظهر .

وحث فرع الهيئة بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين على توخي الحذر وإتباع إرشادات السلامة الصادرة من الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات المناخية تجنباً لوقوع الأخطار لاقدر الله، متمنيا للجميع قضاء أوقات ممتعة تسودها السلامة.

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