احدث الأخبار

فيديو: مواطن يعيش مع أسرته وسط الذئاب المفترسة.. صداقة حميمة منذ 10 سنوات
أبرز المواد
 “الشعار الأحمر” يطير بجوائز الملك عبدالعزيز للهجن إلى #الإمارات
أبرز المواد
 وظائف للرجال والنساء براتب 10 آلاف ريال بمختلف عبر طاقات
أبرز المواد
 الرائد يتغلب على الفيصلي بهدف نظيف
أبرز المواد
 مقنع” يقتل 3 زبائن بينهم طفل في سطو مسلح على محل مجوهرات
أبرز المواد
 جامعة الدول العربية تعزي في وفاة السُلطان قابوس بن سعيد
أبرز المواد
 الهلال الأحمر في تبوك ينفذ «خطة طوارئ» إثر تساقط الثلوج
أبرز المواد
 28 محاميا يتطوعون للدفاع عن قتيل فيلا نانسي عجرم
أبرز المواد
 شاهد.. ردة فعل الكلباني بعد تناول ” ستيك ” بن قاسم تشعل مواقع التواصل ..” طعمه لحم” !
أبرز المواد
 بالصور .. وصول رئيس وزراء اليابان لـ”الرياض”
أبرز المواد
 تظاهرات بطهران تطالب النظام بمحاكمة عادلة للمتورطين في اسقاط طائرة الركاب الأوكرانية
أبرز المواد
 إيران توجه خلاياها في أوروبا بتصفية الناشطين العراقيين هناك
أبرز المواد
فيديو: مواطن يعيش مع أسرته وسط الذئاب المفترسة.. صداقة حميمة منذ 10 سنوات

فيديو: مواطن يعيش مع أسرته وسط الذئاب المفترسة.. صداقة حميمة منذ 10 سنوات

أبرز المواد
“الشعار الأحمر” يطير بجوائز الملك عبدالعزيز للهجن إلى #الإمارات

“الشعار الأحمر” يطير بجوائز الملك عبدالعزيز للهجن إلى #الإمارات

أبرز المواد
وظائف للرجال والنساء براتب 10 آلاف ريال بمختلف عبر طاقات

وظائف للرجال والنساء براتب 10 آلاف ريال بمختلف عبر طاقات

أبرز المواد
الرائد يتغلب على الفيصلي بهدف نظيف

الرائد يتغلب على الفيصلي بهدف نظيف

أبرز المواد

وظائف للرجال والنساء براتب 10 آلاف ريال بمختلف عبر طاقات

وظائف للرجال والنساء براتب 10 آلاف ريال بمختلف عبر طاقات
http://almnatiq.net/?p=819806
المناطق_الرياض

أعلنت بوابة العمل الوطنية “طاقات”، عن توفر وظائف طاقات للرجال والنساء براتب 10000 ريال بمختلف مناطق المملكة.

ولمزيد من التفاصيل وطريقة التقديم يرجى الضغط على زر التفاصيل أمام كل وظيفة لمعرفة المؤهلات والشهادات والشروط المطلوبة :-

م اسم الجهة المدينة مسمى الوظيفة (العدد) الراتب / المكافأة التفاصيل
1 برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الجبيل أخصائي صحة عامة (العدد 3 وظائف) تمهير التفاصيل
2 مكتب لغة العقل للاستشارات التعليمية والتربوية الظهران منسق تدريب 4,000 ريال التفاصيل
3 شركة سي إم آر سي العربية السعودية الظهران أخصائي تخاطب 8,000 ريال التفاصيل
4 مؤسسة قمة الرواسي للمقاولات الرياض مهندس مدني 8,000 ريال التفاصيل
5 شركة العليان للخدمات الغذائية الخبر أخصائي موارد بشرية (العدد 3 وظائف) تمهير التفاصيل
6 شركة بيرما بايب العربية السعودية الدمام أخصائي المشتريات 5,500 ريال التفاصيل
7 شركة وارتسيلا لمقاولات الطاقة المحدوده جدة مُحاسب تمهير التفاصيل
8 مؤسسة قمة الرواسي للمقاولات الرياض مسّاح أراضي 4,000 ريال التفاصيل
9 شركة ثبات للإنشاءات المحدودة الخرج مُحاسب 6.000 ريال التفاصيل
10 شركة حزام المعلومات الرياض أخصائي موارد بشرية تمهير التفاصيل
11 شركة بيرما بايب العربية السعودية الدمام مُهندس ميكانيكي 8,500 ريال التفاصيل
12 شركة ثبات للإنشاءات المحدودة مكة المكرمة مُحاسب (وظيفتان) 6,000 ريال التفاصيل
13 المستشفى السعودي الألماني خميس مشيط أخصائي علاقات عامة تمهير التفاصيل
14 شركة مستشفى القاضي التخصصي المحدودة نجران أخصائي تأمين (وظيفتان) تمهير التفاصيل
15 برنامج يسر للتعاملات الالكترونية الحكومية الرياض مُصمم جرافيك (وظيفتان) تمهير التفاصيل
16 شركة المطبقاني للخدمات الطبيه المحدودة ينبع الصناعية مُمرض متخصص (العدد 10 وظائف) 4,000 ريال التفاصيل
17 شركة المطبقاني للخدمات الطبيه المحدودة ينبع الصناعية أخصائي تمريض (وظيفتان) 10,000 ريال التفاصيل
18 الشركة الأندلسية للحجر الطبيعي والرخام الرياض أخصائي صحة وسلامة مهنية 4,000 ريال التفاصيل

 

روابط ذات صلة

فيديو: مواطن يعيش مع أسرته وسط الذئاب المفترسة.. صداقة حميمة منذ 10 سنوات

فيديو: مواطن يعيش مع أسرته وسط الذئاب المفترسة.. صداقة حميمة منذ 10 سنوات
“الشعار الأحمر” يطير بجوائز الملك عبدالعزيز للهجن إلى #الإمارات

“الشعار الأحمر” يطير بجوائز الملك عبدالعزيز للهجن إلى #الإمارات
الرائد يتغلب على الفيصلي بهدف نظيف

الرائد يتغلب على الفيصلي بهدف نظيف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*