وظائف للرجال والنساء براتب 10 آلاف ريال بمختلف عبر طاقات

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أعلنت بوابة العمل الوطنية “طاقات”، عن توفر وظائف طاقات للرجال والنساء براتب 10000 ريال بمختلف مناطق المملكة.

ولمزيد من التفاصيل وطريقة التقديم يرجى الضغط على زر التفاصيل أمام كل وظيفة لمعرفة المؤهلات والشهادات والشروط المطلوبة :-